Alzheimer Portugal cria equipa móvel para apoiar pessoas com demência em Pombal

A Delegação Centro da Alzheimer Portugal vai criar uma equipa móvel de intervenção psicossocial especializada nas demências, para prestar apoio a pessoas com este tipo de patologia e seus cuidadores, nas freguesias rurais do concelho de Pombal, foi anunciado esta terça-feira.

"Neste momento, estamos em fase de arranque, a encetar reuniões com as juntas de freguesia, para que possamos pôr a andar o projeto", disse à agência Lusa a responsável técnica da Alzheimer Portugal - Delegação Centro, Carla Mariza.

Segundo Carla Mariza, a instituição vai precisar que as juntas cedam um espaço para que a assistente social se desloque e possa fazer "atendimento às pessoas com demência e seus cuidadores".

A responsável esclareceu que irá "ser feito um diagnóstico da situação de cada pessoa, para ter apoio de terapia ocupacional, fisioterapia e psicologia".

Aumentar a qualidade de vida

"O grande objetivo deste projeto é aumentar a funcionalidade e qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus cuidadores que se encontram isolados e distantes da sede do concelho", adiantou, referindo que nesta fase ainda se desconhece "o número ao certo" de pessoas com demência no município.

"Vamos começar as reuniões com as comissões de freguesia para sinalizar todos, porque queremos chegar a todos", garantiu, notando que a instituição já presta serviços de psicologia e fisioterapia ao domicílio, mas não chega a todas as freguesias.

O projeto, financiado em 30 mil euros pelo BPI e a Fundação "la Caixa" no âmbito do Prémio Rural, inclui mais duas vertentes, a criação de grupos de ajuda mútua para cuidadores e dinamização de ações de sensibilização sobre as demências.

Alzheimer Portugal - Delegação Centro tem centro de dia e de atendimento

A Alzheimer Portugal - Delegação Centro, criada em 2003, está sediada na cidade de Pombal, no distrito de Leiria. Dispõe de um centro de dia, com 15 utentes, e um centro de atendimento, através do qual presta cerca de 200 atendimentos mensais. Tem 12 funcionários.

"O centro de dia para pessoas com Alzheimer ou outras demências é um espaço diferenciado, com atividades específicas e direcionadas para as pessoas com estas patologias. Estamos a falar de terapias não farmacológicas que ajudam a retardar a doença", realçou Carla Mariza.

Os utentes, entre os 60 e os 90 anos, são, na grande maioria, dos concelhos de Pombal e Leiria.

No centro de atendimento, uma equipa técnica (fisioterapeuta, assistente social e psicóloga) faz atendimento e acompanhamento de utentes e seus familiares.

É esta equipa, a que se junta um terapeuta ocupacional, que se vai deslocar a curto prazo às freguesias rurais de Pombal, para apoiar utentes e seus cuidadores, no âmbito deste projeto da Alzheimer Portugal - Delegação Centro.