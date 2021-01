Consumo de drogas e álcool volta a aumentar entre os jovens. Mortes por overdose também subiram

O consumo de drogas e álcool voltou a aumentar em 2019 entre os jovens até aos 18 anos. Também subiram as mortes por overdose em Portugal.

Um terço dos adolescentes com 13 anos assumiu que bebia álcool. O número sobe para quase 90% nos jovens com 18 anos que em 40% dos casos confessam mesmo ter chegado ao estado de embriaguez.

O consumo de drogas também aumentou nos estudantes com este intervalo de idades. Houve mais jovens a experimentar outras substâncias, como heroína e ecstasy, e cresceu a procura de canábis pelos mais novos.

A mortalidade associada ao consumo de estupefacientes também voltou a subir.

São números de 2019 do relatório anual do SICAD, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, que alerta para a maior circulação de droga no mercado nacional explicada pelo crescente uso da internet na comercialização de substâncias psicoativas.

No ano de 2019, foram recebidos em ambulatório quase 2 mil novos utentes à procura de ajuda para deixaram de consumir droga e mais de 3.400 novos utentes precisaram de tratamento para resolver problemas associados ao álcool.