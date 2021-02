Depressão é principal causa de incapacidade em todo o Mundo

As doenças ligadas à saúde mental são a causa de um em cada cinco anos vividos com incapacidade, sendo a depressão a principal. Em tempos de pandemia, a saúde mental tem registado um impacto crescente nos últimos meses, dado ao que nos obrigou o isolamento e as dificuldades acrescidas na área financeira e social de pessoas individuais e de famílias e que levam ao desenvolvimento de ansiedade e depressão. O médico psiquiatra, Gustavo Jesus, juntou-se à Edição da Manhã, para alertar para o combate ao estigma associado a esta doença, que é ainda muito incompreendida.