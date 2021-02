Um estudo da Universidade Portucalense revela que um em cada três profissionais de saúde apresenta níveis de burnout severo. Trata-se de um estado de esgotamento físico e mental provocado pelas condições de trabalho.

É o mais recente estudo sobre o burnout em profissionais de saúde. O esgotamento físico e mental, provocado pelas condições de trabalho, está a atingir níveis preocupantes entre médicos e enfermeiros.

Como fator determinante no combate ao burnout, os investigadores identificam a resiliência, mas também a capacidade do SNS para cuidar dos seus funcionários e dar-lhes os meios para conseguirem trabalhar em melhores condições, com equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

Este estudo foi feito entre novembro do ano passado e janeiro deste ano e envolveu 196 profissionais de saúde.