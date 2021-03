Infarmed diz que pedido de autorização de medicamento para Constança ainda não foi submetido

O Infarmed informou esta sexta-feira à tarde, num comunicado enviado às redações, que está a acompanhar o caso de uma "doente específica" há uma semana, referindo-se a Constança Braddell, de 24 anos, que sofre de fibrose quística e precisa do acesso ao medicamento Kaftrio.

A autoridade do medicamento garante também que ainda não foi submetido um pedido de Autorização de Utilização Especial para a doente.

"No caso concreto deste medicamento, e enquanto decorre a sua avaliação, existe a possibilidade de acesso ao medicamento, da iniciativa do hospital, através de Autorização de Utilização Especial (AUE), ao abrigo de um Programa de Acesso Precoce, no caso deste medicamento aprovado em 27 de novembro de 2020. Os pedidos de AUE são fundamentados pelo hospital requerente, e incluem informação clínica detalhada do doente para o qual é solicitado o tratamento. Essa informação é depois avaliada caso a caso por peritos clínicos (médicos), pertencentes à Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde do Infarmed", lê-se na nota enviada às jornalistas.