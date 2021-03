Queda superior a 30% na natalidade em Portugal. Menos 1.887 bebés do que em janeiro do ano passado

Foram registadas menos 1.887 bebés em 2020 do que no mesmo período do ano passado.

Os dados revelados pelo Ministério da Justiça ao jornal Diário de Notícias apontam para uma queda superior aos 30% e indicam a pandemia como o principal motivo, devido à perda de rendimentos, ao confinamento e ao teletrabalho.

Dados poderão ser também confirmados também pelo número de testes do pezinho realizados desde o início do ano. Estes testes permitem o rastreio de doenças até ao sexto mês de vida e é uma das referências da taxa de Natalidade em Portugal.