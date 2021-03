Proteção contra a covid-19 provoca queda de infeções e uso de antibióticos

A proteção contra a covid-19 levou à queda das infeções e do uso de antibióticos. Só as três substâncias mais vendidas registaram uma quebra de 1,4 milhões de embalagens.

São menos 23% no consumo em ambulatório em 2020, sobretudo devido à diminuição dos problemas respiratórios, como as bronquiolites muito comuns entre os mais novos no inverno.

Segundo o Jornal de Notícias, foram dispensadas pelas farmácias portuguesas uma média de 13,7 doses diárias por mil habitantes. No ano anterior, em 2019, tinham sido quase 19 doses, mais 23%, o número mais elevado dos seis anos analisados.

Ainda assim, mesmo com menos medicamentos a serem vendidos, a fatura do SNS subiu 1,6%: de 1.500 milhões de euros para mais de 1.900 milhões, com os utentes a pagarem menos e o Estado mais pelos medicamentos.