Portugal tem agora o primeiro registo de doentes com fibrose pulmonar

Há meio ano foi criado um biobanco, no Hospital de S. João do Porto, que recebeu até agora cerca de 60 amostras biológicas. Os dados são diariamente apontados para o primeiro registo português de doentes com fibrose pulmonar.

O projeto é de um médico pneumologista do Porto que ganhou uma bolsa. O prémio de incentivo à investigação vai permitir melhorar o tratamento desta doença que está subdiagnosticada.

A fibrose pulmonar tem um elevado impacto na vida dos doentes. A taxa de mortalidade é mesmo comparável a alguns tipos de cancro e é uma das principais causas de transplante pulmonar em Portugal e no mundo.