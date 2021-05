A Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla quer que a Assembleia da República reconheça o estatuto do doente crónico.

O apelo é feito no âmbito do Dia Mundial da doença, assinalado este domingo, e assume maior importância no contexto da pandemia de covid-19, que piorou a condição das pessoas que vivem com esclerose múltipla.