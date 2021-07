Alimentos crus para cães são "fonte de bactérias resistentes a antibióticos"

Um estudo desenvolvido por investigadores da Unidade de Ciências Biomoleculares Aplicadas (UCIBIO) revelou que os alimentos crus comercializados para cães são "uma importante fonte de bactérias resistentes a antibióticos com potencial risco para a saúde pública", foi esta segunda-feira revelado.

Em comunicado, a UCIBIO revela que o estudo visava compreender se os alimentos para os animais de estimação eram "uma potencial fonte de propagação de bactérias resistentes a antibióticos".

55 amostras de rações para cães

Nesse sentido, os investigadores analisaram a presença de 'Enterococcus' [bactérias que podem causar infeções humanas, muitas vezes difíceis de tratar] em amostras de alimentos para cães à venda em supermercados e lojas de animais.

Citada no comunicado, Ana Freitas, investigadora da UCIBIO e da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP), afirma que no estudo foram incluídas "55 amostras de rações para cães (22 húmidas, oito secas, quatro semi-húmidas, sete guloseimas e 14 cruas congeladas) de 25 marcas disponíveis nacional e internacionalmente".

O estudo concluiu que 54% das amostras em estudo continham 'Enterococcus' e destas 31% eram multirresistentes, ou seja, "resistentes a mais de três antibióticos de diferentes famílias, incluindo antibióticos considerados de último recurso no tratamento de infeções causadas por diferentes bactérias".

Paralelamente, todas as amostras de rações cruas congeladas continham Enterococcus multirresistentes, incluindo à linezolida, um antibiótico de "última linha" usado no tratamento de infeções severas e considerado como "criticamente importante" pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

"Apenas três das 41 amostras de rações não cruas continha 'Enterococcus' multirresistente", salienta o comunicado.

Enterococcus

A sequenciação genómica de alguns 'Enterococcus' das amostras cruas para cães, publicada na revista Emerging Infectious Diseases, revelou que "estes eram semelhantes aos de pacientes hospitalizados no Reino Unido, Alemanha e Holanda".

"Algumas das bactérias multirresistentes encontradas mostraram ser idênticas às de pacientes hospitalizados em diferentes países europeus", conclui.

Já os resultados da análise da suscetibilidade bacteriana aos antibióticos foram publicados na revista Internacional Journal of Food Microbiology.

Os investigadores acreditam, com base nos resultados obtidos, que a tendência de alimentar cães com alimentos crus pode estar a contribuir para "a disseminação internacional de bactérias clinicamente relevantes".

Também citada no comunicado, Luísa Peixe, líder do laboratório da UCIBIO e professora da FFUP, afirma que as autoridades europeias "devem aumentar a consciencialização sobre os riscos de fornecer dietas cruas a animais de estimação", bem como "rever as práticas sobre a seleção de ingredientes e de higiene no fabrico destes produtos".

Os investigadores deixam por isso uma recomendação para que os donos de cães lavem "as mãos com água e sabão logo após contacto com rações ou dejetos dos animais".