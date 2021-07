Calculadora pode prever o risco de desenvolvimento de demência

Uma calculadora online, desenvolvida por investigadores canadianos do Hospital de Ottawa, da Universidade de Ottawa, do Bruyère Research Institute e do ICES, permite a pessoas com mais de 55 anos perceber de que forma podem reduzir o risco de serem diagnosticadas com demência nos cinco anos seguintes.

Esta é a primeira ferramenta idealizada para prever a demência e recorre à análise da perda de memória e de outras questões relacionadas com o pensamento que interferem na vida diária.

Para além disso tem em conta fatores como a idade, a alimentação, o stress, o tabagismo, as condições de saúde, a etnia, as línguas faladas, entre outras variáveis socioeconómicas que podem afetar o funcionamento do cérebro.

Peter Tanuseputro, um dos autores do estudo, publicado no Journal of Epidemiology and Community Health, defende que a pandemia deixou claro que as variáveis socioeconómicas "desempenham um papel importante na saúde" e por essa razão foi essencial incluir esses fatores. Desta forma os decisores políticos podem "entender como diferentes populações são afetadas pela demência e ajudar a garantir que as estratégias de prevenção sejam equitativas", acrescenta.

Apesar de não existirem curas ou tratamentos para a demência, segundo o NY Post, um terço das pessoas que desenvolveram a doença poderia ter atraso ou até não ter desenvolvido se tivesse mudado o estilo de vida.

Os mecanismos de prevenção incluem o aumento da atividade física, uma alimentação saudável, a redução do consumo de álcool e tabaco, bem como o controlo de doenças como a diabetes e hipertensão.

A autora principal do estudo, Stacey Fisher, explica que "as pessoas já têm todas as informações de que precisam para preencher a calculadora no conforto das suas casas".

A equipa de investigadores pretende que no futuro o algoritmo desenvolvido possa contribuir para avaliar o risco de demência entre a população e não apenas a nível individual. Esta calculadora consegue estimar o número de novos casos na comunidade, identificar populações de alto risco e informar estratégias de prevenção de demência.

A calculadora de demência foi incluída na plataforma Project Big Life, onde existem outras calculadoras com outros fins, como o cálculo da esperança de vida ou do risco de sofrer um ataque cardíaco.