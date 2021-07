Há mais de 53 mil utentes à espera de cirurgia oftalmológica

Há mais de 53 mil utentes à espera de uma cirurgia oftalmológica no Serviço Nacional de Saúde. De acordo com o Presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia diz que os atrasos se devem às restrições da pandemia.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a zona do país com mais pacientes em lista de espera na especialidade. Segundo o Jornal de Notícias, há mais de 20.800 utentes que aguardam pela cirurgia aos olhos, um número muito acima em relação ao ano passado (46%).

Em sentido contrário, a nível nacional houve uma diminuição do número de doentes em lista de espera em relação ao mesmo período do anos passado. Mesmo assim, são mias de 50 mil utentes em espera.

Para além da grande Lisboa, os hospitais do Algarve, Coimbra, Viseu e Vila Real ultrapassam os tempos máximos de resposta garantidos. O mais crítico será o hospital de Faro, onde a espera é de um ano e três meses.