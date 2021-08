420 mil pessoas morrem por ano com intoxicações alimentares

Morrem, por ano, mais de 420 mil pessoas em todo o mundo devido ao consumo de alimentos contaminados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, e só na Europa, cerca de 23 milhões de pessoas sofrem intoxicações alimentares e cerca de cinco mil acabam por morrer.

Entre as doenças mais frequentes, encontram-se as diarreicas que atingem, segundo a OMS, cerca de 500 milhões de pessoas no mundo, com 230 mil mortes associadas todos os anos.

Em 2019, dados pré-pandemia, as doenças diarreicas foram a oitava causa de morte e a sexta se tivermos em conta apenas os países mais pobres.

São provocadas pelo consumo de carne crua ou mal cozinhada, ovos, produtos frescos e produtos lácteos contaminados.