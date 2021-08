Há um novo exame para doentes com cancro da mama em Vila Real

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) dispõe de um novo exame para doentes com cancro da mama que evita deslocações ao Porto e diminui tempos de espera para cirurgia, foi esta quinta-feira anunciado.

O CHTMAD referiu, em comunicado, que os serviços de cirurgia e imagiologia, da unidade de Vila Real, passaram a contar, desde julho, com um novo equipamento que permite a marcação do gânglio sentinela.

"Este novo equipamento tem como objetivo dotar o centro hospitalar de um recurso importante no que diz respeito à avaliação e definição do diagnóstico clínico em doentes com cancro da mama" explicou.