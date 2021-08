Hambúrgueres, pizzas, bolos, refrigerantes, batatas fritas ou gelados são alguns dos alimentos que passam a ser proibidos nas escolas públicas a partir do próximo ano letivo.

O despacho publicado esta terça-feira em Diário da República vem dar força legal às orientações que já existiam. Para limitar o acesso das crianças e jovens a alimentos prejudiciais, o Governo estabeleceu normas a ter em conta na criação de ementas e na venda de alimentos nos bares e nas máquinas automáticas. Apenas para as escolas públicas.

No regresso às aulas vão deixar de ser vendidos pastéis, salgados, bolachas, refrigerantes, pipocas, batatas fritas, sobremesas, doces ou gelados estão proibidas as chamadas refeições rápidas, como hambúrgueres, pizzas ou lasanhas.

Para a Ordem dos Nutricionistas não chega para mudar hábitos. Faltam ações que promovam a educação alimentar nas escolas.

Para já, o Governo decidiu que as ementas devem seguir a dieta mediterrânica e ter uma opção vegetariana. Iogurtes magros, pão de mistura, fruta fresca, saladas ou chás sem açúcar passam a ser obrigatórios nos bares.

O diploma vem cumprir apenas parte do que ficou definido no Orçamento do Estado para 2020. Falta reforçar a presença de nutricionistas nas escolas.

As escolas públicas têm até ao dia 30 de setembro para rever os contratos com os fornecedores.