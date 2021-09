Novo centro Botton-Champalimaud começa a receber doentes em janeiro

É no início do próximo ano que o novo centro Botton-Champalimaud arranca oficialmente. A chegada dos primeiros doentes está prevista para janeiro e, a partir daí, o centro começa a funcionar de forma progressiva para estar totalmente operacional em março.

Será o primeiro em todo o mundo a dedicar-se em exclusivo à investigação e tratamento do cancro do pâncreas, doença que já é a quarta causa de morte por cancro na Europa e nos Estados Unidos da América e que se estima que venha a ser a segunda, só atrás do cancro do pulmão, em 10 a 20 anos.

Este novo centro, que resulta de uma parceria entre a Fundação Champalimaud e o casal Mauricio e Carlotta Botton, terá capacidade para operar até 10 doentes por dia, com recurso a tecnologia avançada.