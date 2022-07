Não tem ar condicionado nem ventoinha? Estas são outras maneiras de enfrentar o calor

A hidratação é, porventura, um dos fatores mais importantes para enfrentar as temperaturas elevadas. Por essa razão, aumente a ingestão de água ou de sumos de fruta natural sem açúcar .

As temperaturas vão voltar a subir a partir desta quarta-feira e, para enfrentar o calor, mesmo sem tendo acesso a ar condicionado ou a uma ventoinha, é possível manter-se mais fresco. Explicamos como.

Tenha atenção à água gelada durante ou depois das refeições, pois esta dificulta o processo de digestão.

Pode também consumir alimentos com uma maior percentagem de água, como morangos, pepino, alface e melancia.

Feche os estores de casa e escolha a roupa de cama certa

Se tem janelas onde o sol incide diretamente, feche os estores ou persianas para evitar que a casa aqueça tanto durante o dia. E se a temperatura no exterior for mais alta que dentro de casa, pense duas vezes antes de abrir as janelas.