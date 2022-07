Tem animais de estimação? Saiba como mantê-los a salvo do calor

Com a onda de calor que assola a Europa, não somos os únicos que sofremos com as temperaturas elevadas: os animais também precisam de se manter frescos. E nós podemos ajudá-los.

Segundo a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), a maior associação de proteção de animais no Reino Unido, os animais precisam de acesso constante a água e, para a manter fresca, podem colocar-se cubos de gelo na tigela e, até, congelar alguns petiscos adaptados aos nossos amigos de quatro patas.