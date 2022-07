Registado primeiro caso de poliomielite em quase uma década nos EUA

As autoridades de saúde de Nova Iorque reportaram quinta-feira o primeiro caso de poliomielite em quase uma década nos Estados Unidos da América (EUA), sem adiantar detalhes sobre o estado do cidadão residente no condado de Rockland.

Os funcionários estatais disseram que o paciente aparentava ter uma estirpe do vírus derivada da vacina, porventura consequência de uma "vacina viva", que está disponível noutros países, mas não nos EUA.

Outrora, a poliomielite chegou a ser das doenças mais temidas no país, tendo sido responsável por surtos anuais que causaram milhares de casos de paralisia, muitos deles em crianças.

As vacinas tornaram-se disponíveis a partir de 1955 e a campanha nacional de vacinação reduziu o número anual de casos para menos de 100 nos anos 60 e menos de 10 nos anos 70, de acordo com o Centro de Controlo de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Em 1979, a poliomielite foi declarada eliminada nos EUA, o que significa que já não havia uma propagação rotineira do vírus no país. E o último caso de viajantes com poliomielite que trouxeram infeções para os EUA foi registado em 2013.

Em junho, vestígios do vírus da poliomielite foram encontrados nos esgotos de Londres, confirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS), depois de as autoridades britânicas terem lançado um alerta no Reino Unido.

“É importante notar que o vírus foi isolado apenas de amostras ambientais – nenhum caso associado a paralisia foi detetado“, adiantou a OMS em comunicado.

A OMS considera “importante que todos os países, especialmente aqueles com grande volume de viagens e contacto com países e áreas afetadas pela pólio, reforcem a vigilância para detetar rapidamente qualquer importação do vírus e facilitar uma resposta rápida“.

Maioria das crianças norte-americanas estão vacinadas

As crianças americanas continuam a ser vacinadas contra a poliomielite, com alguns estados a recomendarem apenas três doses e outros a administrarem quatro doses até aos seis anos.

De acordo com os dados mais recentes do CDC sobre vacinação infantil, cerca de 93% das crianças de dois anos de idade tinham recebido pelo menos três doses de vacina contra a poliomielite, que se propaga essencialmente de pessoa para pessoa ou através de água contaminada. Pode infetar a medula espinal de uma pessoa, causando paralisia, incapacidade permanente e até morte, afetando, sobretudo, as crianças.

Contudo, a poliomielite é ainda endémica no Afeganistão e Paquistão, embora numerosos países em África, no Médio Oriente e na Ásia tenham também notificado casos nos últimos anos.

O que é a poliomielite?

A poliomielite é uma doença infecciosa sem cura que afeta sobretudo crianças com menos de cinco anos e que só pode ser prevenida com a vacina.

Nalguns casos, pode provocar paralisia de membros.

O vírus espalha-se facilmente quando uma pessoa infetada tosse ou espirra e também pode propagar-se através de alimentos ou água que estiveram em contacto com as fezes de alguém infetado.

Em 2020, segundo a OMS, foram confirmados 959 casos de poliomielite em todo o mundo.