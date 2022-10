Projeto para erradicar hepatite C nas populações vulneráveis vai arrancar no Porto

O Hospital de São João e a ARS Norte assinaram um protocolo com o objetivo de erradicar a hepatite C nas populações vulneráveis do Porto. Depois um projeto bem-sucedido nas cadeias e nos albergues, agora os especialistas vão deslocar-se aos centros onde são seguidos doentes com dependência de drogas e álcool.

Numa lógica de proximidade, os médicos e enfermeiros da gastrenterologia do Hospital de São João levam a consulta à comunidade.

O projeto piloto tem a duração de um ano e dirige-se às populações mais vulneráveis do Porto.

Estão já identificados cerca de mil utentes que são seguidos em três centros de responsabilidade integrados da cidade. Estima-se que 250 necessitem de tratamento imediato.

O programa de erradicação da hepatite C já foi implementado com sucesso nas cadeias e nos albergues.

Este projeto piloto volta a arrancar no Porto, com a ambição de se alargar ao resto do pais.