Cães conseguem "cheirar" o stress dos donos

Ao chegar a casa, depois de um dia stressante, reparou que o seu cão está mais atencioso? Um estudo concluiu que os cães têm a capacidade de reconhecer quando os donos estão stressados através do cheiro.

O artigo, publicado na revista Plos One, explica que os animais têm a capacidade de identificar um odor associado ao stress no hálito e no suor do dono. Os investigadores, que fazem parte da Queen’s University of Belfast, na Irlanda do Norte, consideram que esta descoberta pode ser útil no treino de cães de terapia.

Durante a experiência – que contou com quatro cães, cedidos de forma voluntária pelos respetivos donos – os animais foram instruídos para escolher um de três latas com odores diferentes. Em 650 das 700 tentativas, os animais optaram pela amostra que continha suor ou hálito que correspondia a uma pessoa em stress. Sempre que os cães se sentavam em frente a um odor de stress, recebiam um doce.