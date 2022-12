Os motivos que podem levar uma mulher a interromper a gravidez são vários, mas estão quase sempre relacionados com as condições de saúde do feto. O tema aborto não é consensual e traz à tona questões que dividem a sociedade. Por exemplo, em Inglaterra, no País de Gales e na Escócia a legislação abre uma exceção, que estende o período do aborto até ao momento do nascimento, quando se verifica um "risco substancial" do feto desenvolver uma "anomalia física ou mental ou deficiência grave", e isto inclui Síndrome de Down. Este é um tema que tem agitado a opinião pública, levando vários internautas a recorrer às redes sociais para contestar esta lei e houve mesmo quem apresentasse queixa contra o Ministério de Saúde britânico, alegando que a lei é “ilegalmente discriminatória”.

A exceção é a Irlanda do Norte, porque no Reino Unido o aborto é permitido, seguindo a lei de 1967, que dita que a mulher pode interromper a gravidez até às 24 semanas de gestação, mas abre uma exceção para o caso do feto ter "anomalias físicas ou mentais ou deficiências graves". Neste caso, o aborto é legal até ao momento do nascimento.

Heidi Crowter tem Síndrome de Down e é uma das vozes contra esta possibilidade de abortar. "Estamos a assistir a uma discriminação no útero?", pergunta a jovem de 27 anos, que se juntou à campanha "Don't Screen Us Out", que luta para que quem tem Síndrome de Down tenha as mesmas oportunidades das outras pessoas.

"Um bebé sem Síndrome de Down pode ser abortado até às 24 semanas, mas um bebé como eu e o James (marido de Heidi) pode ser abortado até ao nascimento?", sublinha.



Heidi Crowter é uma lutadora desde que nasceu. Numa entrevista à BBC, contou que chegou a ser diagnosticada com leucemia, pneumonia, insuficiência renal e que foi submetida a uma cirurgia cardíaca. Mesmo assim, diz que não desiste de mostrar ao mundo que as pessoas que estão a ser "descriminadas" por esta lei conseguem ter qualidade de vida.