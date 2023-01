Chegaram os meses críticos: é “urgente” dar sangue

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação lançou um apelo à dádiva de sangue, numa altura em que as reservas dos vários grupos sanguíneos apresentam níveis preocupantes.

Lembrando que os meses “mais críticos” no que diz respeito à instabilidade das reservas são janeiro e fevereiro, o instituto revela que o agravamento das infeções respiratórias sazonais também tem contribuído para uma menor afluência aos locais de colheita.

Para quanto tempo dão as reservas?

À data deste artigo, 10 de janeiro, o comunicado do Instituto Português do Sangue revela que as reservas de sangue se encontram nos seguintes níveis para cada grupo sanguíneo:

Quatro dias para O positivo e O negativo

para O positivo e O negativo Cinco dias para A negativo

para A negativo 45 dias para AB positivo

Se forem consideradas as reservas existentes nos hospitais estes dias aumentam para 18, 20 e 57 dias, respetivamente.

“Pedimos pois a todos que os que possam fazer uma nova dádiva de sangue que o façam, bem como a todos aqueles que nunca o fizeram, que se juntem a esta causa solidária. (...) Ajude-nos a ajudar em aproximadamente 30 minutos, uma única dádiva pode ajudar a salvar até três vidas”, lê-se no comunicado.

Como sei se posso dar sangue?

O Instituto Português do Sangue relembra que para ser dador de sangue é necessário ter entre 18 e 65 anos, sendo que a idade limite para a primeira dádiva é 60 anos. Para além disso, é preciso pesar 50 ou mais quilos e ser saudável. Em caso de dúvida, o portal do SNS 24 tem uma lista de perguntas e respostas que podem ajudar a esclarecer algumas questões.

Onde posso dar sangue?

As colheitas de sangue podem ser realizadas nos serviços de sangue hospitalares e nos Centros de Sangue e da Transplantação do IPST. Para mais informações, pode consultar o site do dador.pt.