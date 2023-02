Novos rastreios para o cancro da próstata, do pulmão e gástrico

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, esteve esta sexta-feira na inauguração das novas instalações do Centro da Mama do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, onde em declarações aos jornalistas se comprometeu a antecipar as metas da União Europeia de rastreios dos cancros da próstata, do pulmão e gástrico.

São estes os três tipos de cancro escolhidos, pois ao serem descobertos precocemente, permitirem melhores resultados da redução de mortalidade.

“O objetivo é avançar com projetos-piloto com acompanhamento técnico-científico particular. Não posso garantir que avancem este ano, mas entre este ano e o próximo, vamos antecipar-nos às metas europeias. A meta europeia é que este programa esteja em ação em 2025. Em Portugal, seguramente até final de 2024, estarão organizados”, disse Manuel Pizarro.

Estes rastreios são projetos-pilotos com acompanhamento técnico-científico particular, realizados por TAC de baixa resolução para que não “se crie um novo problema nas pessoas”.

Os rastreios serão diferentes dos atualmente organizados, não abrangido toda a população, sendo apenas dirigidos a grupos de risco específicos , por exemplo “no caso do cancro do pulmão, pessoas que sejam, ou tenham sido grandes fumadores”.