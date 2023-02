Obesidade infantil: a pandemia do século XXI

Em Portugal, quase 30% das crianças têm excesso de peso e perto de 12% têm obesidade. É da necessidade em mudar hábitos alimentares e melhorar a saúde nas crianças que surge o projeto "Heróis da Fruta".

A obesidade infantil é a doença crónica com maior prevalência nas crianças. Em Portugal, os dados oficiais são apresentados no estudo COSI Portugal (Childhood Obesity Surveillance Initiative) que é coordenado cientificamente e conduzido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge em articulação com a Direção-Geral da Saúde. De acordo com o último estudo referente a 2019 concluiu que 29,6% das crianças, em Portugal, tem excesso de peso e 11,9% apresenta obesidade.

Apesar de na última década Portugal ter conseguiu passar do 2º país europeu com maior prevalência de excesso de peso infantil para o 14º, os especialistas estão preocupados com o possível retrocesso e com as consequências da pandemia. Ana Rito, coordenadora do estudo, refere que a pandemia foi "um período muito grave ao nível da saúde e principalmente ao nível do estado nutricional infantil que certamente se alterará".

Mas as preocupações pela alimentação saudável não são de agora. O projeto “Heróis da Fruta” é uma iniciativa organizada pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil e que pretende incentivar as crianças a consumir mais fruta e legumes, prevenir doenças como a obesidade, a partir de materiais educativos protagonizados por um grupo de personagens-modelo que ganham "superpoderes" através da ingestão de alimentos saudáveis, incluindo uma metodologia de storytelling e gamification a partir de uma aplicação para as crianças usarem com os pais.

A SIC acompanhou uma manhã de atividades numa na Escola Básica Gil Vicente em Oeiras. Já não é a primeira vez que estes alunos têm contacto com o projeto, este ano, escolheram o quarto desafio do "passaporte diário super desafio" onde têm de comer quatro frutas, beber água e dançar para assim completar o desafio e pintar a estrela desse dia.

Para a professora que acompanha os alunos já vê muitas diferenças, "neste momento, o crescimento é tanto que no ano passado tinha muitos meninos com dificuldade em comer sopa e em comer a salada à hora do almoço e eles neste momento todos comem sopa ... um ou dois não gostam muito da salada, mas mesmo assim fazem o esforço para comer e fruta todos comemos", explica, Carla Teodoro.

Também os pais, gostam dos resultados que o projeto tem nos seus filhos: "Comecei-me a aperceber que ele na escola comia a sopa e os legumes e nunca houve problema cá na escola, portanto, não fazia sentido em casa também não comer. E foi um bocadinho o processo se na escola comes em casa também comes, a partir do projeto começou a comer novas frutas com ainda mais facilidade" explica, Maria Helena André.

"Ela própria já criou uma sensibilização à importância de comer a fruta, legumes, a sopa, sendo ela também que já nos ensina a nós algumas técnicas para comermos a fruta e os legumes." refere, Ana Oliveira.

No ano letivo passado, nas mais de 800 turmas do projeto a percentagem de alunos que não comia fruta ou legumes diariamente na escola diminuiu de 20 para 7%. Qualquer escola do país pode candidatar-se a este projeto de forma gratuita no site dos "Heróis da Fruta".