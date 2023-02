Menos de 50% bebés são amamentados até aos seis meses: cientistas explicam o porquê

Menos de metade dos bebés são amamentados até aos seis meses e os cientistas culpam, em parte, a indústria do leite artificial. Consideram que há um marketing abusivo e irresponsável que manipula do pais.

Em Portugal é proibida a promoção de leite para bebés até aos seis meses. No entanto, em 2021, um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto concluiu que a indústria utiliza técnicas de marketing que contornam a lei ao fazer publicidade através de produtos dirigidos a outras faixas etárias.

Na última semana, a revista The Lancet publicou três artigos que concluem que os rótulos de leite artificial contêm informação científica pouco válida

e que promovem o uso do produto.

Cientistas defendem maior regulamentação

Os cientistas defendem uma maior regulação da lei e sublinham a importância de os governos criarem medidas de apoio para que as mães possam amamentar em exclusivo até aos 6 meses, como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde.