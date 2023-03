Saúde e Bem-estar

VIH: há pessoas que evitam receber tratamento para não sofrer discriminação

Quatro em cada dez pessoas que vivem com VIH já foram alvo de algum tipo de discriminação social e há um aumento do número de pessoas que realizaram o teste sem o seu conhecimento, revela o Índice do Estigma das Pessoas que Vivem com VIH.