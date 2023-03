Foi detetada uma nova síndrome em Portugal, já com 10 casos e duas mortes confirmadas. Chama-se VEXAS, afeta sobretudo homens com mais de 50 anos e está a preocupar os especialistas.

Dos 10 casos confirmados, sete foram detetados no Hospital Santo António do Porto, um no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e outro no Amadora-Sintra, o único caso até à data num hospital da região de Lisboa, revela hoje o jornal Público.

O primeiro caso foi diagnosticado em Portugal há meio ano, em outubro do ano passado, no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho. O doente ainda recebeu um transplante de medula óssea, mas não sobreviveu e morreu devido a uma infeção.

A síndrome foi detetada pela primeira vez nos EUA em 2020 e vários estudos e investigações estão em curso, sobretudos nos EUA.

O que é a síndrome VEXAS?

Embora seja um distúrbio raro, a síndrome regista uma alta taxa de mortalidade - cerca de metade das pessoas diagnosticadas, principalmente homens, morrem dentro de cinco anos após o diagnóstico.

Entre os vários sintomas associados estão geralmente febres inexplicáveis e baixos níveis de oxigénio no sangue em pessoas que têm outras doenças, como artrite reumatoide, lúpus ou leucemia. Alguns dos sintomas foram associados a um sistema imunológico hiperativo, que pode causar inflamação, o que a classifica como uma condição autoimune.

Não será uma doença hereditária, o que provoca os sintomas é adquirido nalgum ponto da vida.

O que significa a palavra VEXAS?

É um acrónimo que se explica da seguinte forma:

V - vacúolos - frequentemente encontrados em células nas biópsias feitas à medula óssea de pacientes com síndrome VEXAS.

E - E1 - Enzima ativadora de ubiquitina, codificada pelo gene UBA1 que sofre mutações..

X - o gene UBA1 está localizado no cromossoma X.

A - os doentes têm uma Autoinflamação.

S - as mutações são Somáticas, o que significa que são adquiridas em algum momento da vida e não herdadas.

Quais os sintomas?

Os pacientes com VEXAS podem ter uma ampla gama de sintomas inflamatórios que afetam vários órgãos, incluindo:

pele (erupções cutâneas que podem ser dolorosas).

estruturas cartilaginosas (dor e inchaço nas orelhas e nariz).

pulmões (tosse e falta de ar).

articulações (inchaço e dor).

vascularização (inflamação dos vasos sanguíneos).

Os doentes geralmente têm febre e sentem fadiga extrema. Ao nível do sangue, pode existir anemia, plaquetas baixas e coágulos sanguíneos. Em muitas ocasiões, os pacientes com VEXAS têm outras doenças, como policondrite recorrente, poliarterite nodosa, síndrome sweet e síndrome mielodisplásica (relapsing polychondritis, polyarteritis nodosa, sweet syndrome, myelodysplastic syndrome).