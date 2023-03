Dieta mediterrânica pode reduzir risco de demência

Uma dieta mediterrânica pode reduzir o risco de demência em quase um quarto, de acordo com uma nova investigação científica que pode abrir caminho para novos tratamentos preventivos.

Nozes, frutos do mar, grãos integrais e vegetais são a base de uma dieta mediterrânica e, segundo um estudo publicado na BMC Medicine, uma alimentação à base de vegetais pode ter um “efeito protetor” contra a demência, independentemente do risco genético de uma pessoa.

Segundo os investigadores, estas conclusões promissoras podem ser a base para futuras estratégias de saúde pública se investigações posteriores confirmarem estes dados.

“As descobertas deste grande estudo de base populacional destacam os benefícios a longo prazo para a saúde do cérebro de uma dieta mediterrânica, que é rica em frutas, vegetais, grãos integrais e gorduras saudáveis", diz a coautora do estudo, Janice Ranson, da Universidade de Exeter, Reino Unido.

“O efeito protetor desta dieta contra a demência foi evidente independentemente do risco genético de uma pessoa e, portanto, é provável que seja uma escolha de estilo de vida benéfica para pessoas que procuram fazer escolhas alimentares saudáveis e reduzir o risco de demência”.

O estudo foi conduzido por uma equipa de cientistas do Reino Unido com base em dados de mais de 60.000 indivíduos no UK Biobank, um banco de dados online de registos médicos e de estilo de vida de mais de meio milhão de britânicos. Os investigadores salientam que este estudo se baseia principalmente em pessoas com ascendência europeia, pelo que são necessários mais estudos numa maior gama de populações.