Dia Nacional do Doente com AVC: dia assinalado com rastreios e campanhas

Esta sexta-feira celebra-se o Dia Nacional do Doente com AVC. Os especialistas alertam para importância da prevenção da doença. A data foi assinalada no mercado de Matosinhos com rastreios e campanhas de sensibilização.

As novas bancas da Sociedade Portuguesa do AVC carregam informações de boas práticas para reduzir o risco de vir a sofrer de um acidente vascular cerebral.

Segundo os especialistas, por hora, três portugueses sofrem um AVC e um deles não sobrevive, tendo os restantes ficado com sequelas para toda a vida. Uma das recomendações é adotar uma alimentação saudável.

Cerca de 30.000 pessoas tiveram um acidente vascular cerebral no ano passado, um terço destes foram repetições.

A reabilitação, como fisioterapia ou terapia da fala é atualmente considerada o parente pobre da saúde.

O objetivo da Sociedade Portuguesa do AVC é sensibilizar as pessoas para que possam adotar práticas que reduzem o risco da doença.