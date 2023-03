Há muito que investigadores suspeitam que a esperança de vida atingiu o seu limite, não havendo ninguém capaz de ultrapassar o recorde de Jeanne Calment, uma mulher francesa, fumadora, que morreu com 122 anos. Contudo, um novo estudo concluiu que ainda estamos longe de qualquer limite máximo se é que, de facto, existe um.

Que idade é ser “velho”? 90? 95? E que tal 141?

Isto pode parecer impossível, mas no futuro as pessoas poderão viver mais tempo do que vivem agora, segundo uma investigação norte-americana. David McCarthy, professor na Universidade da Geórgia, diz que é possível os homens viverem até aos 141 anos e as mulheres para além dos 130.

As projeções mostram que os homens nascidos em 1970 poderiam atingir os 141 anos e as mulheres 131 anos. No entanto, os investigadores avisam que estas projeções podem ser imprecisas porque confiam em certas suposições estatísticas.

Há 100 anos, a esperança de vida era mais curta do que é agora, mas com a melhoria nos cuidados de saúde e na alimentação, a esperança de vida cresceu ao longo dos últimos anos. Em 2010, a idade média que a maioria das pessoas podia esperar viver era de 82 anos para as mulheres e 78 anos para os homens.

Como seria o mundo se vivêssemos até aos 141 anos?

Se vivesse até aos 141 anos, como acha que seria o mundo? Poderia haver cidades futuristas com carros voadores e edifícios flutuantes?

Talvez vivêssemos todos em planetas diferentes e explorássemos as estrelas com robôs e criaríamos amigos através da inteligência artificial?