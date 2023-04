"Estás mais gordinha": quando é que um comentário se torna body shaming?

“Devias fazer mais exercício”, “essa cor de cabelo não é natural”, “estás tão magro”, “tens um corpo robusto”, “estás cada vez mais alto”, “estás mais gordinha”, “quando começas a fazer dieta?”… Os comentários ao corpo alheio chegam a passar por opinião, mas são, na verdade, uma forma de crítica que se identifica como body shaming. O termo ganhou uma nova dimensão com as redes sociais e pode ter consequências negativas para a saúde mental - principalmente entre os mais jovens.

Pode acontecer em qualquer momento, seja dentro da familia ou numa conversa entre amigos. Pode ser apenas uma piada repetida várias vezes ou um comentário que de quem “só quer ajudar”. Com as redes sociais, a imagem do corpo perfeito ganhou um novo impacto e as críticas às fotografias partilhadas também se tornaram mais frequentes - mesmo vindas de desconhecidos. Mas afinal, o que é body shaming?

“O body shaming [envergonhar o corpo, em português] é uma agressão através de comentários depreciativos sobre a forma física da pessoa” explica à SIC Notícias Ana Félix, psicóloga na Clínica Saúde Positiva. “Pode acontecer em conversas, diretamente com a pessoa ou via online, e afeta qualquer pessoas, de qualquer idade. Pode até acontecer connosco próprios.”

Este tipo de comentários – mesmo que inconscientemente – podem provocar sentimentos de “vergonha do corpo”, levando o indivíduo a “não se sentir bem na própria pele”.