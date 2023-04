A qualidade de vida dos cuidadores informais é o tema da 8.ª edição do "Saúde que Conta", uma iniciativa da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Universidade Nova de Lisboa. Os dados vão ser apresentados esta quarta-feira à tarde.

Ana Escoval, coordenadora do projeto, revela que mais de 79% dos inquiridos deixou de cuidar de si e da própria saúde no papel de cuidador informal.

"São dados que acabam por nos surpreender", afirma.

Na Edição da Manhã da SIC Notícias, traça um perfil geral dos inquiridos: 92,5% são mulheres e a idade média é de 57 anos, cerca de 43% tem um rendimento familiar entre 700 e 1400 euros e cerca de 42% completou o ensino superior. Além disso, 44% trabalha a tempo inteiro ou parcial e ainda acumula seis horas de cuidador informal.

Ana Escoval, docente na ENSP, salienta que se trata de pessoas que estão "numa grande sobrecarga".

O número de cuidadores informais deverá aumentar este ano, refere também.

"Além da sobrecarga, há uma grande preocupação com quem cuidam e com pouco tempo para si", afirma, acrescentando que são pessoas com "baixa literacia" e, consequentemente, com "pouco acesso a informação".

A responsável destaca que é preciso "chamar à atenção dos decisores políticos":

"Existe uma lei de 2019, alargada em 2022, mas que é uma lei que ainda necessita de ser implementada com efetividade. Além de terem pouca informação ainda há medidas que não estão a ser implementadas. Estas pessoas têm necessidade de apoio (...). Este é um fenómeno que está em crescimento".

"Saúde que Conta" é uma iniciativa da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio da Lilly Portugal. O objetivo é contribuir para o debate público através da análise do papel do cidadão na gestão da saúde e bem-estar, refere o website do projeto.