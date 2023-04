Lepra é uma das doenças mais antigas do mundo, mas o que sabemos sobre ela?

Quando falamos em lepra, geralmente a associamos a uma doença do passado, causadora de infeções cutâneas e altamente contagiosa e temida. É uma das doenças mais antigas do mundo, com registos desde 1.400 a.C ., mas ainda não foi totalmente erradicada em alguns países. A OMS classifica a lepra como uma doença “incomum, mas generalizada”, isto porque, todos os anos são verificados 200.000 novos casos em todo o mundo. Portugal, assim como todos os países ocidentais, erradicou a lepra, mas ainda existem casos, porque são importados, explica a médica infecciologista do Hospital Egas Moniz, Isabel Aldir. Assim, relembramos o que é a lepra, quais os sintomas e se há motivos para alarme.

O que é a lepra?

A lepra, também conhecida como Hansen, é uma doença tropical negligenciada infecciosa, de acordo com a Associação Portuguesa de Amigos de Raoul Follereau.

A doença é formada por uma bactéria que é caracterizada por um crescimento lento, o que significa que os sintomas podem ocorrer semanas ou meses depois da infeção. A lepra atinge maioritariamente a pele e “pode afetar os nervos, provocando formigueiros”, explica a infecciologista Isabel Aldir.

De acordo com a OMS , a lepra afeta principalmente pessoas que vivem em países mais carenciados, em condições de pobreza extrema e que têm dificuldade em aceder a serviços de saúde básicos.