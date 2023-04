Saúde e Bem-estar

Estudo diz que células ‘presas’ dão origem ao cabelo grisalho

CANVA

Com o processo de crescimento e queda de fios, as células responsáveis por ‘produzirem’ a cor dos mesmos acabam por perder a capacidade de regressarem ao local onde voltariam a amadurecer e produzir o pigmento natural do cabelo, conclui um grupo de investigadores norte-americanos.