"Na procura dos serviços da terapia da fala sempre foi recorrente o problema de os recursos que existem dentro dos hospitais não serem suficientes", disse a presidente da SPTF, Paula Correia, que falava à agência Lusa a propósito do III congresso da organização , que começou quinta-feira e termina este sábado, no Centro Ismaili, em Lisboa.

O envelhecimento da população fez disparar as necessidades de terapia da fala no Serviço Nacional de Saúde (SNS), que continua a acumular listas de espera, apesar do aumento do número de profissionais, segundo a Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala (SPTF).

“Compendium em Terapia da Fala: avaliar e intervir com evidência”

Sobre o congresso, Paula Correia afirmou que visa revisitar as metodologias de avaliação e intervenção em terapia da fala.

"Apesar da terapia da fala já ser uma ciência com alguns anos, tem obrigatoriamente, como todas as outras, uma escassez de metodologia validada para o português europeu e, portanto, com algumas lacunas no conhecimento relativamente às crianças, jovens e adultos que nas suas mais variadas patologias da comunicação e da deglutição são avaliadas pelos terapeutas e daí que tenhamos centrado este tema do congresso em avaliação e intervenção em terapia da fala", explicou.

“Compendium em Terapia da Fala: avaliar e intervir com evidência” é uma obra pioneira lançada no congresso, que será "um marco histórico para a Terapia da Fala, mas também um guia orientador para as ciências afins, como a medicina (pediatria, gerontologia, otorrinolaringologia, medicina dentária, neurologia, entre outras especialidades) e áreas educativas".