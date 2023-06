Saúde e Bem-estar

Cada vez mais pessoas ficam no hospital depois da alta: o que está a falhar?

Loading...

Os hospitais públicos são, cada vez mais, locais onde permanecem pacientes - com alta médica - mas que não têm lugar para onde irem. A análise com o Presidente da Associação de Cuidados Continuados e o Presidente da Associação de Profissionais do Serviço Social.