Doar sangue e “andar” de moto? Vai ser possível no Hospital de Santa Maria

Durante os dias 13 e 15 de julho, dar sangue vai acontecer de forma muito inovadora. Os participantes poderão experimentar um simulador profissional de motociclismo no Hospital de Santa Maria. Quem quiser juntar-se a esta ação solidária, basta aparecer entre as 8:00h e as 19h, de quinta-feira a sábado.

Os interessados terão de se inscrever antecipadamente no simulador para terem a oportunidade de experimentar o simulador profissional de motos que dará uma experiência realista de como é pilotar uma moto em pista.

A campanha visa aumentar as reservas de sangue durante a Jornada Mundial da Juventude. De notar ainda que os dadores “têm de ser saudáveis, pesar no mínimo 50 kg e ter entre 18 e 65 anos”.