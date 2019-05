12 medidas para reduzir o risco de cancro

Qualquer pessoa pode desenvolver um tumor maligno devido a fatores genéticos ou hereditários que não pode controlar. Mas há agentes externos, como os químicos cancerígenos do fumo do tabaco, que enfraquecem as defesas do organismo e aumentam o risco, possíveis de evitar. E são esses agentes externos, que cada pessoa pode prevenir, que a Comissão Europeia destacou ao elaborar o Código Contra o Cancro.

A primeira recomendação alerta para os malefícios do consumo de tabaco, um dos grandes responsáveis pelo número de mortes por cancro do pulmão.

Partindo das “melhores provas científicas disponíveis”, as autoridades de saúde europeias chegaram a uma lista de doze recomendações, a primeira das quais chama alerta par os malefícios do tabaco.

O número de mortes causadas pelo cancro do pulmão (mais de 4 mil por ano em Portugal) das entidades europeias. O consumo de tabaco é um dos grandes responsáveis pelo surgimento da doença, uma das mais mortíferas no espaço europeu.

Além do tabaco, as autoridades de saúde sublinham outros fatores que influenciam o surgimento de tumores malignos: a obesidade e o excesso de peso, o sedentarismo, o consumo de álcool, a exposição excessiva ao sol e a outras fontes de radiação, bem como a produtos químicos cancerígenos e determinadas infeções.

A proteção e prevenção são assim aconselháveis em qualquer idade.

As 12 recomendações

Aqui ficam as doze recomendações que, se fossem levadas à prática por cada cidadão, poderiam reduzir para metade o número de mortes por cancro no espaço europeu:

1. Não fume. Não use qualquer forma de tabaco.

2. Faça da sua casa uma casa sem fumo. Apoie regras antitabágicas no seu local de trabalho.

3. Tome medidas para ter um peso saudável.

4. Mantenha-se fisicamente ativo no dia-a-dia. Limite o tempo que passa sentado.

5. Tenha uma dieta saudável:

- Coma bastantes cereais integrais, leguminosas, vegetais e frutas.

- Limite os alimentos muito calóricos (com muito açúcar ou gordura) e evite as bebidas açucaradas.

- Evite as carnes processadas (enchidos, carnes fumadas, etc.); limite as carnes vermelhas e os alimentos com elevado teor de sal.

6. Se consumir álcool, limite o seu consumo. Não consumir bebidas alcoólicas é benéfico para a prevenção do cancro.

7. Evite a exposição excessiva ao sol, especialmente para as crianças. Use protetor solar. Não use solários.

8. No seu local de trabalho, proteja-se de substâncias cancerígenas seguindo as instruções de segurança e saúde.

9. Verifique se está exposto a radiação derivada de altos níveis de radão natural em casa. Tome medidas para reduzir os níveis elevados de radão.

10. Para as mulheres:

- A amamentação reduz o risco de cancro da mama. Se puder, amamente o seu bebé.

- A terapêutica hormonal de substituição (THS) aumenta o risco de determinados cancros. Limite o recurso à THS.

11. Assegure-se de que os seus filhos estão vacinados contra:

- Hepatite B (recém-nascidos)

- Vírus do papiloma humano (HPV) (raparigas).

12.Participe em programas organizados de rastreio do cancro para:

- Cancro colorretal (homens e mulheres)

- Cancro da mama (mulheres)

- Cancro do colo do útero (mulheres).

Este projeto é cofinanciado pela União Europeia e coordenado pela agência especializada no cancro da Organização Mundial da Saúde, o Centro Internacional de Investigação do Cancro

