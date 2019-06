32 mil profissionais de oncologia reunidos em Chicago

Começou na sexta feira passada, 31 de maio, em Chicago (EUA), o 55.º Encontro Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) que reúne mais de 32 mil profissionais de todo o mundo.

O médico e escritor, Atul Gawande abriu o evento que tem como tema “Cuidando de cada paciente, aprendendo com cada paciente”. No encontro que se prolonga até 4 de junho serão apresentados 2400 artigos científicos e outros 3200 para publicação online.

Nesta reunião internacional estão a ser debatidos novos estudos e experiências que representam grandes progressos na investigação do cancro e nas expetativas para os tratamentos e cura.

A imunoterapia, no âmbito do cancro do pulmão, os avanços nas terapias dos cancros do pâncreas e da próstata, bem como os cancros pediátricos, ginecológicos, assim como a predisposição genética para o desenvolvimento do cancro, estão entre as centenas de temas que serão abordados pelos congressistas.