45 mil consultas de psico-oncologia realizadas pela Liga Portuguesa Contra o Cancro

Para fazer o balanço do trabalho desenvolvido e promover a reflexão sobre estado atual da Psico-Oncologia, representantes da Academia Portuguesa de Psico-Oncologia, da Ordem dos Psicólogos Portugueses e da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) reúnem-se no próximo dia 29 de novembro, na Casa Municipal da Cultura, em Coimbra.

Após a sessão de abertura, às 10h30, segue-se uma mesa redonda com o tema central “Psico-Oncologia em Portugal: refletir o presente, perspetivar o futuro”, com a participação de Susana Sousa Almeida, da Academia Portuguesa de Psico-Oncologia e de Eduardo Carqueja, da Ordem dos Psicólogos Portugueses. A moderação fica entregue a Natália Amaral e a António Reis Marques, da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Para dar resposta às crescentes necessidades de apoio psicológico dos doentes oncológicos e suas famílias a LPCC criou, em 2009, as primeiras Unidades de Psico-Oncologia com cobertura descentralizada a nível nacional. Objetivos: Dar resposta atempada e de proximidade ao número cada vez maior de doentes, tendo em conta a incapacidade de apoio, nesse campo, das unidades hospitalares existentes no país.

Numa década, foram realizadas mais de 45 000 consultas, a cerca de 7500 utentes, entre doentes oncológicos, familiares e cuidadores e profissionais de saúde.

A descentralização destas Unidades tem possibilitado a proximidade de um corpo de psicólogos clínicos com os doentes e suas famílias em 45 concelhos de Portugal.

No encontro da próxima semana, a LPCC vai fazer um balanço do trabalho desenvolvido e avaliar a qualidade do seu contributo neste domínio, bem como promover uma reflexão sobre estado atual da Psico-Oncologia no país, de forma a traçar caminhos para o futuro.

Mais informações disponíveis através dos contactos [email protected] ou 239 487 490.