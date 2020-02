Hoje assinala-se o Dia Mundial do Cancro - O que mais preocupa os especialistas portugueses?

Dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial do Cancro. O objetivo deste dia é desmistificar algumas das ideias pré-concebidas sobre o cancro e informar sobre os fatos reais da doença, sensibilizar a população e mobilizá-la na luta contra o cancro.

Há duas décadas que a doença oncológica é uma preocupação global. A celebração desta data remonta ao ano 2000 e baseia-se na Carta de Paris, aprovada em 4 de fevereiro desse ano, na World Summit Against Cancer for the New Millenium. A Carta apela à aliança entre investigadores, profissionais de saúde, doentes, governos e parceiros da indústria no âmbito da prevenção e do tratamento do cancro.

Em Portugal o cancro é também um assunto sério: Segundo dados do Observatório Global de Cancro (Globocan, 2018) em 2018, Portugal registou 58 mil 199 novos casos de cancro, prevendo-se um aumento para 69 mil 565 novos casos em 2040. Já no que se refere à mortalidade por cancro prevê-se um aumento de cerca de 31%, com quase 38 mil mortes em 2040.

Para além disso, é importante recordar que somos um dos países mais envelhecidos da Europa, sendo que o maior fator de risco para o aparecimento do cancro é, precisamente, o envelhecimento.

Estes são alguns dos problemas e prioridades por alcançar identificados pelos especialistas e instituições:

- A incidência de cancro tende a aumentar e todos os anos 9.6 milhões de pessoas continuam a morrer de cancro. Algumas destas mortes seriam evitáveis com maior apoio governamental e financiamento para programas de deteção precoce, prevenção primária e secundária (rastreios) e tratamento.

- Ainda não existe plena equidade no acesso a meios de diagnóstico, tratamento e cuidados em oncologia. Há desigualdades muito acentuadas.

- Os tempos de espera são demasiado elevados, para diagnóstico, tratamentos e cirurgias.

- Existe uma necessidade em aumentar a literacia em saúde e a compreensão sobre o cancro, reduzindo o medo causado por mitos, visto que 1 em cada 3 cancros podem ser evitados com a redução dos riscos comportamentais. Mais de 50% dos doentes com cancro conseguem curar-se.

- É necessário criar instituições de apoio a sobreviventes, sobretudo para aqueles que ficam com sequelas tardias. É preciso pensar de que forma é que estes podem regressar à sua vida normal o antes possível.

Iniciativas em várias regiões do país para assinalar a data

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) pretende constituir uma luta em todas as frentes: na prevenção, diagnóstico precoce, rastreio, tratamento, no apoio ao doente e às famílias. O Grupo de Voluntariado Comunitário de Aveiro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), irá marcar presença, no dia de hoje, numa ação de sensibilização organizada pela Câmara Municipal de Aveiro. A iniciativa tem como objetivos primordiais a sensibilização da comunidade, utilizando para isso os materiais relativos a este dia.

O Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa) associa-se à campanha internacional do Dia Mundial do Cancro que este ano se celebra sob o lema «Eu sou e eu vou», apelando à mobilização de todos na luta contra a doença. Para que possa integrar este movimento global, o IPO de Lisboa convida, no dia 4 de fevereiro, todos os interessados em serem dadores de sangue, no dia em que o Serviço de Imunohemoterapia estará aberto das 9 às 20 horas.

“Com o alargamento do horário de funcionamento do sector de dadores de sangue no Dia Mundial do Cancro, realçamos a importância da doação de sangue e de componentes sanguíneos para o tratamento dos doentes oncológicos, dando oportunidade a muitas pessoas que desejam ser dadoras no IPO e que não têm oportunidade de o fazer noutro horário”, realça o IPO.

A equipa do Serviço de Oncologia e do Hospital de Dia Polivalente do Centro Hospitalar de Leiria assinala o Dia Mundial de Luta Contra o Cancro, com diversas iniciativas nos dias 4 e 5 de fevereiro.

Hoje, a partir das 10 horas, no Hospital de Dia do Hospital de Santo André, será apresentado o testemunho de um utente sobrevivente de cancro, que também dará algumas notas musicais acompanhado pelo seu acordeão, seguindo-se, pelas 12 horas, um momento musical protagonizado pela SAMP – Sociedade Artística Musical dos Pousos.