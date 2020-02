IPO de Lisboa com horário alargado para promover recolhas de sangue no Dia Mundial do Cancro

Para assinalar o Dia Mundial do Cancro, o O IPO Lisboa associou-se à campanha internacional "Eu sou e eu vou", apelando à mobilização de todos na luta contra a doença oncológica, durante todos os dias do ano. Com esse propósito, esta terça-feira, 4 de fevereiro, o Serviço de Imunohemoterapia estará aberto das 9h às 20h, para receber todos aqueles que quiserem dar sangue,

"Com o alargamento do horário de funcionamento do setor de dadores de sangue no Dia Mundial do Cancro, realçamos a importância da doação de sangue e de componentes sanguíneos para o tratamento dos doentes oncológicos, dando oportunidade a muitas pessoas que desejam ser dadoras no IPO e que não têm oportunidade de o fazer noutro horário", realça o IPO.

Todos os componentes doados (sangue total, plaquetas, plasma ou glóbulos vermelhos) serão usados para tratar doentes oncológicos desta instituição.

Apesar do IPO Lisboa contar com o apoio de dadores regulares, o sangue é um recurso que só se consegue adquirir através da dádiva, representando, por si só, um gesto simples e indolor, capaz de salvar vidas.