Liga Portuguesa Contra o Cancro oferece duas salas de pressão negativa ao IPO de Coimbra

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC.NRC) ofereceu duas salas de pressão negativa ao Instituto Português de Oncologia de Coimbra, num investimento global de €36.900.

A ação da LPCC.NRC, de reforço das infraestruturas desta unidade hospitalar no combate à Pandemia pela Covid-19, permitirá uma maior proteção dos doentes oncológicos.

"Este donativo insere-se na estratégia de continuar a auxiliar as instituições de saúde mais vocacionadas para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento do doente oncológico, sendo complementar ao reforço do apoio social, emocional, jurídico que o Núcleo do Centro da LPCC tem vindo a reforçar na Região Centro", explica Vítor Rodrigues, presidente da Liga.

As salas de pressão negativa funcionam como uma câmara de biossegurança individual, em pressão negativa, para isolamento eficaz de doentes infetados, evitando a contaminação cruzada e reduzindo o contágio.