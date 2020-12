Tempo de Acreditar, o hino de combate ao cancro infantil

Xutos e Pontapés, Fernando Daniel, Paulo Gonzo, Lookalike, David Carreira, Paulo Sousa, André Sardet, Katia Guerreiro, Pedro Gonçalves, Olavo Bilac e Joana Pessoa são os artistas portugueses que dão voz ao hino "Tempo de Acreditar", dedicado ao combate do cancro infantil e realizado no âmbito do projeto Lucas.

O projeto Lucas, do Lions Clubes Portugal, tem como objetivo apoiar bolsas de investigação médica para combater o Cancro Infantil e apoiar instituições oncológicas pediátricas.

"O hino realça a importância da sensibilização e envolvimento da comunidade no combate ao cancro infantil, aliando-se uma mensagem de esperança para crianças, respetivas famílias e sociedade em geral. Este Natal é tempo de acreditar e dar voz às causas nobres.", pode ler-se no comunicado emitido pela instituição.

De recordar que, por ano, surgem cerca de 400 novos casos de cancro infantil, em Portugal.

Saiba como pode contribuir para esta causa aqui.