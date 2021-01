Cancro infantil: projetos portugueses recebem distinção

João Pedro Lobo, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil do Porto, é o responsável pelo projecto vencedor da 5ª edição do Prémio Rui Osório de Castro / Millennium bcp, “MELHORAR A ABORDAGEM CLÍNICA DE DOENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS-JOVENS COM TUMORES DE CÉLULAS GERMINATIVAS DO TESTÍCULO: EM BUSCA DE NOVOS BIOMARCADORES E TRATAMENTOS COM BASE EPIGENÉTICA”.

João Pedro Lobo já tinha sido distinguido pelo Prémio MSD de Investigação em Saúde 2020 e pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e Banco Carregosa, na mesma área de investigação.



Nota ainda para as duas Menções Honrosas atribuídas pelo júri aos projectos de Ana Filipa Rodrigues, do iBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, “IMUNOTERAPIAS BASEADA EM CÉLULAS CAR PARA TRATAMENTO DA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA DE CÉLULAS PRECURSORAS T EM DOENTES PEDIÁTRICOS”, e de Jacinta Serpa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil de Lisboa, “TERAPIA DIRIGIDA PARA ASTROCITOMAS PEDIÁTRICOS COM BASE NO METABOLISMO DA GLUTAMINA”.



Os trabalhos foram avaliados segundo critérios como inovação, relevância e impacto esperado, por um júri composto por cinco elementos: Maria Karla Osório de Castro, Presidente da FROC, Nuno Miranda, Membro da Comissão para Avaliação de Tecnologias da Saúde e Médico Hematologista no IPOFG de Lisboa, Nuno Farinha, Presidente da SHOP (Sociedade de Hematologia e Oncologia Pediátrica) e médico pediatra oncológico no Hospital de São João do Porto, Maria de Jesus Moura, Diretora Unidade de Psicologia IPOFG de Lisboa e Margarida Cruz, Diretora Geral da Acreditar.





Este prémio, no valor de 15.000€, atribuído desde 2017, contribui com recursos para o desenvolvimento e/ou manutenção de projetos capazes de incentivar e promover a melhoria dos cuidados prestados às crianças com doença oncológica.



A cerimónia de entrega deste prémio terá lugar no 7º Seminário de Oncologia Pediátrica, organizado pela Fundação Rui Osório de Castro, que se realiza no dia 27 de Fevereiro, este ano online.



