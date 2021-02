Como explicar às crianças o que é o cancro?

A LPCC lançou, no Dia Mundial Contra o Cancro, o audiolivro “Os superpoderes da Júlia”. O objetivo primordial desta ferramenta é que os adultos possam explicar às crianças o que é o cancro - tarefa complicada, grande parte das vezes - , qual o seu impacto no dia a dia da família e como podem os mais pequenos ajudar a fazer a diferença quando a mãe, o pai ou outro elemento da família é diagnosticado com esta doença.

"O aumento da incidência de cancro e da taxa de sobrevivência, faz com que, não raras vezes, os doentes oncológicos tenham no seu núcleo familar crianças pequenas, em idade pré-escolar ou nos primeiros anos de escola. Esta situação acarreta preocupações e cuidados acrescidos, difíceis de conciliar com as exigências de um tratamento muitas vezes longo, agressivo e com sequelas físicas e emocionais visíveis", pode ler-se no comunicado da LPCC.

Sinopse



“Os superpoderes da Júlia” é um audiolivro infantil da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o apoio da MSD (Merck Sharp & Dohme), que partilha a história de uma menina alegre, corajosa e cheia de vida e de um pai lutador que enfrentam o cancro com amor.



A personagem Júlia vai descobrir que o pai tem uma doença chamada cancro – vai ficar mais cansado, terá de ir ao hospital fazer tratamentos e o seu cabelo vai acabar por cair.



Com a ajuda da mãe, a Júlia vai também aprender que a doença não é contagiosa, que pode continuar a brincar e ajudar o pai a sentir-se melhor com os seus superpoderes.

Aceda ao audiolivro AQUI.