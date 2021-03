Cancro. A importância de diagnosticar mais cedo

No próximo dia 24 de março, pelas 18h30, o Tenho Cancro. E depois? realiza uma web talk dedicado à temática dos rastreios oncológicos e diagnóstico precoce.

Numa altura em que muitos dos procedimentos pararam ou abrandaram devido à pandemia, é importante olhar para o futuro e criar estratégias que possibilitem o acesso, por parte da população, a consultas e exames.

A iniciativa conta com a presença de Fátima Cardoso, diretora da Unidade da Mama do Centro Clínico da Fundação Champalimaud, e do gastroenterologista Leopoldo Matos. A jornalista da Sic Notícias, Rita Neves, estará a cargo da moderação.

A conversa será transmitida, em direto, no facebook da Sic Notícias. Para assistir só tem de clicar AQUI.