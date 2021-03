Casa Acreditar recebe famílias de crianças com cancro há 18 anos

Desde 1 de abril de 2002 que a Casa Acreditar de Lisboa recebe crianças e jovens com cancro e suas famílias. A primeira de três Casas residenciais – as outras situam-se em Coimbra e no Porto, havendo ainda um centro de dia no Funchal – visa responder à necessidade de alojamento das famílias residentes fora da região do hospital onde os seus filhos são acompanhados.

A estadia, cuja duração depende da indicação médica, é gratuita, sendo as famílias encaminhadas pelos Serviços Sociais hospitalares.

Situada junto ao IPO de Lisboa, a Casa Acreditar oferece a oportunidade de reorganização familiar e normalização das vivências do dia-a-dia. Com todas as condições de dignidade, conforto e funcionalidade, é um espaço de segurança, humanização e partilha de experiências. Desde 2002 foram 1695 as famílias que fizeram desta a sua casa. No ano de 2020 recebemos 42 famílias que aqui permaneceram por 3694 noites.

“Foi com enorme emoção que a primeira família entrou na Casa. Vinha de longe, o futuro era incerto e já tinha percorrido as pensões da Rua Prof. Lima Basto e esgotado o capital de esperança. A Casa de Lisboa passou a ser um refúgio de segurança, um local onde os miúdos e os graúdos recuperavam da dureza dos tratamentos, das esperas, das angústias tendo sempre à sua espera um voluntário sorridente, uma cozinha para preparar refeições, uma sala para brincar, um mimo em dias especiais. São 18 anos com tantas histórias que se cruzam e que nos permitem recordar, rir e chorar”, diz Margarida Cruz, diretora-geral da Acreditar

Com 12 quartos em Lisboa, 20 em Coimbra e 16 no Porto, as Casas Acreditar têm cozinhas comuns, onde as famílias preparam as suas refeições diárias, salas de estar – para os pais, outra para os mais pequenos e ainda outra para os adolescentes – e lavandaria. A avaliação do impacto que tem o investimento nas Casas Acreditar, através da metodologia Social Return on Investment (SROI), diz-nos que o rácio é de 1:5,25€. Isto significa que cada euro aqui investido gera 5,25€ de benefícios.

Esta entrada na maioridade é também acompanhada pelo alargamento do espaço que, em breve, irá dispor de mais 20 quartos de forma a poder apoiar jovens adultos e mais famílias vindas ao abrigo dos acordos com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.

Este ano, o aniversário é assinalado com a presença do cantor João Pedro Pais que, uma vez mais, fez questão de cantar para as famílias da Casa.

Para quem quiser fazer parte desta grande rede de partilha que é a Acreditar, tem agora a oportunidade de consignar 0,5% do seu IRS, sem qualquer custo. Até ao dia 30 de Junho, ao submeter a sua Declaração de IRS, poderá indicar a entidade a consignar no quadro 11 do modelo 3. Ao colocar o NIF da Acreditar - 503571920 - tem a garantia de estar a contribuir para o bem-estar de crianças e jovens com cancro e suas famílias.