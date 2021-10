Quantas vidas podemos salvar através da prevenção?

Segundo o relatório do estudo intitulado "Cancro. Perceções da População Portuguesa", realizado pela GSK para a Sic Notícias e Expresso no final de 2020, o cancro é a doença que mais preocupa os portugueses. No entanto, apenas 14% considera estar bem informado sobre esta temática. 25% considera que não está em risco de vir a ter a doença e 32% considera que a mudança de comportamentos pode diminuir o aparecimento de cancro.

A verdade é que qualquer pessoa pode desenvolver um tumor maligno devido a fatores genéticos ou hereditários que não pode controlar. Mas há agentes externos - como o tabaco ou o álcool - que enfraquecem as defesas do organismo e aumentam o risco.

Um estudo publicado na revista académica “Annals of Oncology” revela que mais de 360 mil mortes por cancro podem ser evitadas, por ano, em toda a Europa, devido à prevenção e à maior capacidade dos meios de diagnóstico e tratamento.

De forma a melhorar a literacia da população relativamente ao que depende de nós para evitar o aparecimento de um cancro, o próximo "Vamos falar?" será dedicado à prevenção primária.